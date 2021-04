Que sait-on du spectromètre, cet appareil qui permettrait de détecter le Covid-19 par le souffle ?

Une des clés du retour à une vie normale ? À Lyon, une équipe de scientifiques de l'Institut des agents infectieux des Hospices civils de Lyon, de l'Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement (IRCELYON) du CNRS et de l'Institut des sciences analytiques (ISA) expérimente depuis plusieurs mois une nouvelle méthode de dépistage du Covid-19.

Cette nouvelle méthode de dépistage peut s'apparenter à celle utilisée par l'éthylotest pour établir un taux d'alcool. Ainsi, il suffit de souffler dans le tuyau d'un appareil, lequel analyse les composés chimiques présents dans l’air expiré. Cet outil, le spectromètre de masse, prend l'apparence d'une boîte grise de la taille d’un réfrigérateur. L'engin, lourd et massif, est muni d’un écran tactile et d’un long tube flexible terminé par un bec amovible. Il est capable d’identifier et de quantifier les molécules gazeuses dans un échantillon d’air, y compris celui rejeté par l'homme.

Or le métabolisme de l'humain produit des milliers de molécules qui varient en fonction de son état de santé. Ainsi, lorsqu'un virus apparaît, il s’emploie à fabriquer des protéines virales et délaissent une grande partie de leurs activités normales. Dès lors, réussir à identifier ces composés permettrait d'identifier si une personne est infectée ou non par un virus tel que le Covid-19. Le procédé repose donc, en quelque sorte, sur la recherche de "signatures" biologiques. L'instrument "va séparer et observer les molécules que vous expirez. On obtient ensuite un graphique qui va être interprété par un logiciel", précise le Dr Alexandre Gaymard, virologue aux Hospices civils de Lyon, chargé du projet COVIDAir.