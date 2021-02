Dépistage du Covid-19 : la vente d'autotests urinaires suspendue en France

Dans un communiqué paru ce mercredi, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) annonce avoir suspendu la commercialisation d'un autotest de dépistage du Covid-19 sur les urines après avoir "été informé(e) de la publicité" qui lui était faite. Appelé "Sars-CoV-2 Urine Antibody Rapid test" et vendu en France par les sociétés Biomadetech et Medic Santé, le dispositif est censé détecter la présence d'anticorps dans les urines. Or, indique l'ANSM, "nous n’avons aucune preuve de l’efficacité de ce test, étant donné que les anticorps, de manière générale, ne se retrouvent pas dans les urines".