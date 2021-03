Dépistage du Covid-19 : pourquoi les autotests ne sont-ils pas encore autorisés en France ?

Pour vérifier que ces tests soient correctement réalisés et donner des conseils pratiques aux personnes qui se découvriraient positives, les fabricants sont en train d’élaborer une application à télécharger qui permettra également d’assurer une traçabilité, et pourquoi pas, un retour plus rapide dans les restaurants, théâtres ou les lieux publics.

Pour Xavier Guérin, président de la branche Europe d’Innova Medical Group, ce test allie "un test de grande performance qui, en essai clinique montre des résultats supérieurs à 97%, à un test de rapidité puisqu’on a un résultat en vingt minutes". Pour s’en servir, il suffit de six gouttes d’un réactif à mettre dans un tube et d’effectuer un simple prélèvement dans le nez en tournant en rond l’écouvillon une dizaine de fois.

Si ces autotests ne sont pas encore autorisés en France, le dossier est à l’étude à la Haute Autorité de santé (HAS) et une réponse sera donnée avant la fin du mois de mars. "Il va falloir que nous répondions, d’une part à des questions de performance vis-à-vis de ces autotests, et également de modalité d’utilisation, dans quelles indications médicales, sociétales on va pouvoir utiliser ces autotests de manière complémentaire à ce qui existe déjà", explique Cédric Carbonneil, chef de service d’évaluation des actes professionnels de la HAS.