Dépistage du Covid-19 : qui sont les personnes désormais prioritaires pour faire les tests ?

"Les gens qui sont inquiets et ont envie de faire le test doivent comprendre que les gens symptomatiques et dits "cas contacts" sont prioritaires car plus vite on les détecte, plus vite on les traite et plus vite, on casse les chaines de transmission", expliquent les autorités sanitaires. Cette priorisation, espèrent-elles, devrait permettre d'avoir des délais raccourcis. "L'objectif c'est d'arriver à 24h, entre le test et le résultat", dit-on, du côté de la DGS. Elle rappelle néanmoins que, en attendant, "les gestes barrières doivent être strictement respectés, à la lettre".