Dépistage massif : beaucoup de volontaires mais le personnel manque pour faire les tests

"On n'a pas assez de bras, on n'est que cinq infirmières. Les vacances arrivent, et on est fatiguése des trois mois de Covid qu'on a vécu", constate, amère, Sylvie Caradec, infirmière au service de santé de la ville.

Seule solution, trouver du renfort auprès d'autres confrères. "On a demandé à nos dentistes de prévention, qui ont terminé leur activité dans les écoles, de venir prêter main forte pour pouvoir faire ces prélèvements", confirme le docteur Hélène Colombani.