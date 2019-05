Déremboursement de l'homéopathie : pourquoi ça se précise

La HAS n'a donc pas trouvé de raison valable pour poursuivre le remboursement. Selon Le Monde, qui a consulté le détail de son avis préliminaire, la Commission de transparence (CT) de la HAS, a examiné "23 revues systématiques de la littérature et méta-analyses, 10 essais contrôlés randomisés et 6 études concernant la consommation médicamenteuse, dans 25 indications ou symptômes" et indique qu'"aucune étude n’a démontré la supériorité en termes d’efficacité (morbidité) de l’approche homéopathique par rapport à des traitements conventionnels ou au placebo".





L'absence de dangerosité des produits homéopathiques, et la demande de certains patients, ne justifient donc pas aux yeux de la HAS leur remboursement, en raison de leur "absence de démonstration d'efficacité" et de "l'absence de démonstration de leur impact sur la santé publique".





Outre Boiron, qui indique avoir reçu cet avis préliminaire, d'autres laboratoires sont concernés par un éventuel déremboursement : Lehning et Weleda. Tous pourront faire valoir leurs arguments durant une "phase contradictoire" car, explique Boiron, "la procédure d'évaluation en cours prévoit qu'après réception de ce premier avis, [les laboratoires] disposent de dix jours pour transmettre des commentaires écrits ou pour demander une audition auprès de la HAS". C'est à l'issue de cette procédure que la HAS rendra un avis définitif, transmis à la ministre de la Santé pour qu'elle tranche.