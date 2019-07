Déremboursement de l'homéopathie : quel impact pour les patients et les laboratoires ?

C'est confirmé, l'homéopathie sera totalement déremboursée à partir du 1er janvier 2021. À Strasbourg, une pharmacie est connue pour être particulièrement bien achalandée en granules de toutes sortes. Avec près de 10 000 références, des commandes et des ordonnances à réaliser quotidiennement, en homéopathie comme en allopathie, elle a des best-sellers. Chez les patients, la nouvelle fait parler. De leur côté, les laboratoires s'inquiètent de l'impact de cette mesure sur l'emploi de leurs entreprises.



