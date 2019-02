Déremboursement des médicaments anti-Alzheimer : "Les familles sont démunies"

"Cette décision dangereuse n'a fait qu'accroître leur détresse financière, psychologique et médicale." Près de sept mois après l'entrée en vigueur du déremboursement des médicaments anti-Alzheimer, l'association France Alzheimer et maladies apparentées dénonce des conséquences néfastes pour les malades et leurs familles qu'elle juge "démunies". Jugés inefficaces, l'Aricept, l'Ebixa, l'Exelon et le Reminyl ne sont plus remboursés depuis le 1er août. Ils l'étaient auparavant à hauteur de 15%.





Cette décision de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était motivée par une évaluation par la Haute autorité de santé (HAS) qui, en octobre 2016, avait jugé que tous ces médicaments avaient "un intérêt médical insuffisant pour justifier leur prise en charge" tout en pointant "l'existence d'effets indésirables potentiellement graves". Or, l'association France Alzheimer et maladies apparentées conteste ces conclusions.