Des adolescents obèses en internat pour "se sentir plus légers"

JT 20H - Des internats situés en plein cœur de la Lozère luttent contre l'obésité des adolescents. Les jeunes en surpoids y réapprennent à bouger et à manger.

Dans l'Hexagone, près de 20 % des adolescents sont en surpoids ou obèses. Ils peuvent être pris en charge pour retrouver le goût de l'exercice physique et pour changer leur alimentation. Il existe des centres spécialisés, des sortes d'internat. Découvrez notre reportage grand format tourné en Lozère.



