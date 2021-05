Des centaines de soignants ont manifesté à Paris pour dénoncer la dégradation de l'accès aux soins

Malgré la pandémie et les annonces du gouvernement, les hôpitaux manquent toujours de moyens. Voilà en substance ce qu'ont dénoncé, ce samedi, plusieurs centaines de soignants et de salariés des hôpitaux qui manifestaient à Paris.

"Partout sont à l'œuvre des politiques publiques d'austérité budgétaire", avait dénoncé avant la journée d'action Chérine Benzouid du Collectif-Inter-hôpitaux. "Sans surprise, les mêmes causes ont produit les mêmes effets dans nos différents pays : une dégradation de l'accès, de la qualité et de la sécurité des soins, une perte de sens des métiers", a-t-elle ajouté.

Les récentes revalorisations salariales accordées par le gouvernement, "c'est bien, mais c'est un pansement sur une plaie béante depuis longtemps", a expliqué le Dr Sophie Crozier, l'une des porte-paroles du collectif organisateur. "De nombreux soignants démissionnent, les lits ferment faute de personnel, et nous ne sommes plus en mesure de prendre en charge correctement les patients", a-t-elle déploré.

Des manifestations similaires étaient prévues samedi dans d'autres villes françaises - notamment Marseille, Rennes et Saint-Denis de la Réunion -, mais également à l'étranger, à Bruxelles, Milan, ou encore Barcelone. Au total, plus de 60 collectifs, associations et syndicats de 10 pays différents avaient appelé à manifester pour défendre les "services de santé et un accès égalitaire à des soins de qualité pour toutes et tous".

En France, l'appel est porté par les Collectif Inter-Hôpitaux, Inter-Blocs et Inter-Urgences ainsi que par SUD-Santé Sociaux et Solidaires. Les organisateurs réclament notamment des investissements "dans les moyens matériels et humains", que "les décisions politiques préservent les systèmes de sécurité sociale et garantissent des financements publics solides, pérennes et adaptés aux besoins". Ils demandent également "la refondation de l'organisation de tout le système de santé et de la gouvernance hospitalière" et "l'annulation au niveau européen de la dette des institutions de soins".