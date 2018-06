Des chercheurs français découvrent un traitement contre une maladie proche de celle d'"Elephant Man"

En décembre 2015, l'Agence française du médicament (ANSM) donne son autorisation pour traiter Emmanuel avec ce médicament non approuvé, dont elle ne sait pas grand-chose, à l'hôpital Necker (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Autorisation exceptionnelle, parce que ce patient n'a plus d'autre choix. Son état a tellement empiré, avec un cœur comprimé par une tumeur non-cancéreuse, qu'il ne peut plus subir d'opération, avec seulement quelques mois à vivre.





"Très vite on a vu que ça fonctionnait", selon le Dr Canaud. "Il nous a dit ce que tous les autres patients nous ont dit : qu'il ressentait beaucoup moins de douleurs, qu'il se passait quelque chose". Les photos prises par le médecin montrent des transformations spectaculaires. Des corps martyrisés par des masses vasculaires et des excroissances (pieds ou bras enflés, bosses énormes, etc.) ont repris une forme plus saine.