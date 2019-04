Des fromages Saint-Marcellin et Saint-Félicien rappelés après des contaminations à la bactérie E. coli

Ils auraient "consommé des fromages Saint-Félicien et Saint Marcellin avant le début de leurs symptômes", a précisé la DGS. Parmi ces enfants, "trois auraient un lien possible" avec la consommation de fromages fabriqués par la société Fromagerie Alpine. Ces fromages ont été commercialisés dans toute la France et sous diverses marques (Fromagerie Alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl, Auchan, Rochambeau, Prince des bois, Sonnailles et Préalpin).