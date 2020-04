Des hôpitaux d'Israël vont tester l'Avigan, un possible traitement contre le coronavirus

La chloroquine, le vaccin BCG, la sérothérapie... Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les pistes de traitements ne manquent pas. Ces derniers jours, c'est au tour de l'Avigan, aussi appelé favipiravir, de faire naître l'espoir d'un remède contre le Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères israélien a d'ailleurs annoncé s'être fait livrer une première cargaison de ce "médicament révolutionnaire", selon ses termes.

Selon The Times of Israël, leurs hôpitaux vont désormais procéder à des traitements expérimentaux. Le Dr Esti Sayyag, de l'hôpital Ichilov, estime que l'Avigan se distingue des autres médicaments "pour sa sécurité et son possible potentiel, et peut contribuer à aplatir la courbe et à améliorer notre capacité à faire face à l'ampleur de la maladie", selon la même source.