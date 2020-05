Des lampes UV pour tuer le coronavirus ? Attention aux produits miracle, dangereux pour la santé

Co-rapporteur de l'avis de l'Anses sur les cabines de bronzage publié en 2018, Jean-François Doré connaît très bien les dangers des UV. Après avoir fait le tour de différentes annonces de "nettoyeurs" aux UV, le scientifique partage son inquiétude. Son regard s'est notamment arrêté sur "une lampe de désinfection Ozone UV-C 38w" dont les rayonnements assureraient une désinfection de la pièce entière. "Rempli de fautes d’orthographe et d’imprécision, le descriptif me laisse pantois", commence-t-il. Et de citer un exemple : "'Saviez vous qui est prouver (sic) scientifiquement que les rayons UV-C sont efficaces pour éradiquer les microbes, germes et virus dont le coronavirus, MERS, SRAS présents dans l'atmosphère et les surfaces ?' Or la longueur d'onde de la lampe est de 275 nm. A cette longueur d'onde il n'y a que peu d'effet germicide. Par contre, il peut y avoir production d'ozone et c'est toxique." Une très mauvaise idée, donc, "comme lampe de chevet", ironise-t-il.