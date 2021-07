Des miels "aphrodisiaques" jugés "illégaux et dangereux" par les autorités sanitaires

Attention à ce que vous mettez dans vos assiettes. Les autorités sanitaires ont mis en garde ce mardi contre des miels et gelées se présentant comme des produits "aphrodisiaques" et "naturels", mais qui contiennent en réalité de nombreux principes actifs de médicaments comme le Viagra, exposant ceux qui les consomment à des "effets indésirables graves", ont alerté la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ainsi que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).