Des mutuelles de village pour offrir une couverture santé aux habitants

La mutuelle de village est un dispositif qui permet aux habitants de bénéficier d'une couverture santé à des tarifs négociés par les mairies. Plus de 2 000 communes en proposent comme à Briec, dans le Finistère. L'idée est que les habitants puissent se soigner à des prix avantageux.



