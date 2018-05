Des reblochons retirés des rayons, sept enfants intoxiqués

Si depuis le mois de janvier, vous avez acheté des reblochons de la marque Leclerc Nos régions ont du talent, il faut les rapporter et surtout ne pas les consommer. Sept enfants, âgés entre un et trois ans, ont été contaminés par une bactérie, avec parfois des complications rénales.



