Des soignants positifs au Covid-19 mais asymptomatiques peuvent-ils retourner travailler à l'hôpital ?

De fait, si le collectif se trompe en citant un "avis de Santé publique France", on retrouve bien à l'origine de cette consigne un avis très officiel. Celui du Haut Conseil de la santé publique. Facilement téléchargeable sur le site de cette institution publique, on découvre dans ce texte daté du 23 mai dernier toutes les consignes relatives "à la conduite à tenir pour les professionnels intervenant en établissements de santé et en établissements sociaux et médico-sociaux". Il est notamment écrit que tout test PCR positif chez un professionnel asymptomatique "doit conduire à une éviction de 7 jours" et au "respect des mesures barrières renforcées pendant les 7 jours suivants".

Cependant, il est aussi précisé que ces derniers peuvent être amenés à reprendre leur activité s'il s'agit d'un "personnel non remplaçable". Il y a alors la "possibilité" de le garder à son poste mais de façon "dégradée" et accompagné d'un "renforcement des mesures de précaution et d'hygiène", elles aussi énoncées dans le texte.