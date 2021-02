Des vaccins anti-Covid bientôt produits en France : quatre questions sur l'annonce d'Emmanuel Macron

EN BREF - Des sites français vont bientôt participer à la production de vaccins contre le Covid-19, a annoncé Emmanuel Macron mardi sur TF1-LCI. Mais face au retard certain qu'accuse la France sur le front de la vaccination, cela peut-il changer la donne ?

Des vaccins contre le Covid-19 vont bientôt sortir d'usines françaises. Un sous-traitant commencera à produire "courant mars" le vaccin de Moderna contre le Covid-19, et un autre lancera "courant avril" la production de celui de Pfizer/BioNTech, a souligné mercredi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, sur RTL. La veille, à l'issue d'une réunion avec les grands laboratoires français et européens, Emmanuel Macron avait annoncé sur TF1 que quatre sites allaient participer à la production de vaccins.

Si le calendrier de fabrication est désormais plus précis, ces collaborations étaient en fait connues depuis la fin 2020. L'annonce présidentielle apporte donc finalement peu de nouveautés, mais invite à quelques précisions.

Quel enjeu ?

L'annonce d'Emmanuel Macron intervient lors d'une interview surprise depuis l'Elysée sur TF1, au cours de laquelle le chef de l'Etat a promis un vaccin pour "tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été". L'occasion pour président de la République, de réaffirmer son ambition de "produire plus vite et plus fort", alors que la France accuse un retard certain face aux autres grands pays sur le front de la vaccination contre le coronavirus. "Comment s'étonner que nous soyons à la traîne quand nous produisons seulement 20 % des médicaments remboursés sur notre territoire?" s'interrogeait il y a quelques jours l'économiste et spécialiste de la santé Nathalie Coutinet, invitée à commenter ce retard pour Le Parisien. Dans ce contexte, l'annonce d'Emmanuel Macron est aussi l'occasion de témoigner de multiples collaborations au sein du secteur pharmaceutique, ce qui est gage d'efficacité dans la production des vaccins au niveau européen. Enfin, l'intérêt est évidemment politique en démontrant la capacité d'usines françaises à agir alors que le gouvernement fait l'objet de critiques politiques quant à une supposée insuffisance de l'industrie nationale.

Quelles seront les missions des sites français ?

Contrairement à ce que pourrait laisser croire l'annonce, cette dernière ne concerne, dans l'immédiat, qu'un chaînon parmi d'autres dans la fabrication des doses, à l'échelle européenne. Il ne faut donc pas imaginer que des vaccins anti-Covid-19 seront désormais intégralement produits sur le sol français. Les sites concernés sont, pour trois d'entre eux, des sous-traitants qui participeront à la création de vaccins élaborés par d'autres laboratoires. Dans le détail, cela consistera en des opérations de remplissage des flacons, d'emballage ou d'aseptisation. Mais, du fait de contraintes liées à la propriété intellectuelle des laboratoires qui produisent d'ores et déjà des vaccins, les "principes actifs", à savoir la substance chimique qui font fonctionner les vaccins, seront fabriqués ailleurs. À ce stade "il s'agit du flaconnage", a confirmé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Ça implique un transfert de technologies, c'est pour ça que c'est une mobilisation qui a été initiée avec les laboratoires depuis plusieurs mois dès l'été dernier", a-t-il ajouté, soulignant d'autre part que "l'Etat a financé des industriels pour leur permettre de développer des chaines de production pour produire du vaccin". Et de conclure : "Mais vous savez qu'il y a des laboratoires qui par ailleurs sont dans une phase de derniers essais pour produire leur propre vaccin intégralement en France. C'est le cas de Sanofi".

Pour rappel, la production d'un vaccin se fait souvent en deux phases. "Il y a d'abord la partie création des antigènes, en quelque sorte le "principe actif", avec un mécanisme de production très différent selon les types de technologies utilisées", souligne Claire Roger, directrice des opérations vaccins chez le laboratoire britannique GSK, et jusqu'il y a peu présidente du Comité vaccins de la fédération française du médicament Leem. "La deuxième partie de la production, c'est la partie conditionnement", poursuit-elle, précisant qu'elle passe par la formulation des vaccins, avec l’ajout d’excipients et de conservateurs, et parfois d’adjuvants pour augmenter la réponse immunitaire. Viennent ensuite les étapes de remplissage, en flacons ou en seringues, qui nécessitent des conditions drastiques de stérilité, puis le conditionnement des lots vaccinaux.

Quelles usines pour quels vaccins concernés ?

La production française concernera donc deux vaccins déjà approuvés par l'Union européenne (UE), à savoir Pfizer/BioNTech et Moderna, ainsi qu'un autre encore en attente, CureVac. Ils doivent, respectivement, être produits par le sous-traitant français Delpharm, dans son usine de Saint-Rémy-sur-Avre en Normandie à partir de mars, le suédois Recipharm à Monts en Indre-Et-Loire à partir d'avril, et le groupe Fareva sur ses sites de Pau dans les Pyrénées et du Val-de-Reuil (Normandie) a priori à partir de mai. Le quatrième cas évoqué par le Président est différent. C'est celui du géant français Sanofi qui développe, lui, son propre vaccin mais a pris plusieurs mois de retard. La production commencera "plutôt au second semestre", a précisé à l'AFP le cabinet de la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. En France, trois sites seront mobilisés pour le produire et le distribuer, détaille Ouest-France ce mercredi. La production de l’antigène sera effectuée à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Le site de Marcy-L’Étoile installé dans la métropole de Lyon, sera, lui, chargé de la formulation, du remplissage, du conditionnement et le contrôle qualité. L’usine normande de Sanofi de Val-de-Reuil sera quant à elle chargée de la distribution, en France et dans le monde entier.

Les Français pourront-ils en profiter directement ?

Selon les termes de Gabriel Attal, le flaconnage "est aujourd'hui la manière la plus rapide d'avoir la mobilisation nécessaire pour les laboratoires pour augmenter les capacités de production". Mais cette fabrication française ne signifie pas pour autant que les Français en profiteront directement. Pour rappel, le nombre de doses distribuées dans chaque pays est régi au terme de commandes faites au niveau de l'Union européenne et la France ne peut donc pas s'arroger les vaccins fabriqués sur son territoire.

Reste tout de même que la production française devrait lever au fil des semaines un certain nombre de contraintes liées notamment à l'acheminement.