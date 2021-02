Des vaccins produits dès fin février dans quatre usines françaises, annonce Emmanuel Macron

"Notre contrainte n'est pas la propriété intellectuelle des vaccins, mais la capacité à les produire en grande quantité. Il nous faut aussi penser aux pays émergents", a souligné Emmanuel Macron. "Il est important d'organiser la production de ces nouveaux vaccins et permettre une production mondiale pour les pays les plus pauvres."

Ayant réuni plus tôt ce mardi différents acteurs industriels, dont des laboratoires pharmaceutiques, pour discuter de la capacité de production en France, Emmanuel Macron a indiqué que "dès fin février", quatre sites seront chargés de produire des vaccins sur le sol français. En réalité, ces quatre usines étaient déjà connues puisqu’elles ont passé des accords avec différents fabricants pour finaliser la production de leur vaccin, avant même la concertation avec le gouvernement. Mais elles devaient la démarrer plus tard dans l’année.

Sur son site d’Eure-et-Loir, l’entreprise Delpharm a l’intention de produire le vaccin de Pfizer/BioNTech en mettant en flacon "plusieurs dizaines de millions de doses". Initialement, elle devait commencer cette production au mois d’avril. Depuis l’Indre-et-Loire, Recipharm a déjà prévu de procéder à la formulation, au remplissage et au conditionnement d’une partie des doses du vaccin de Moderna, sans que l’on sache encore combien. L’entreprise Fareva, elle, sera associée à la production du vaccin pas encore homologué de l’Allemand CureVac sur ses deux sites de l’Eure et de Pau. A priori, elle se chargera de mettre en flacon le vaccin et de fabriquer et conditionner le diluant mélangé avec le vaccin avant l’injection.