Désormais autorisé dans les cabinets médicaux, le vaccin AstraZeneca est en forte progression

Pour autant, le vaccin AstraZeneca souffre toujours d'un déficit d'image en raison, notamment, des doutes sur son efficacité pour les plus de 65 ans. Car pour accorder son autorisation de mise sur le marché, l'Agence européenne du médicament (EMA) s'est fondée sur les essais réalisés à partir de mai-juin au Royaume-Uni et au Brésil sur 11.000 volontaires. Or la plupart d'entre eux avaient entre 18 et 55 ans : moins de 1.500 avaient plus de 55 ans, dont 450 seulement avaient plus de 70 ans. Les essais des vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna, les deux autres autorisés en Europe, ont accordé une plus large part que ceux d'AstraZeneca aux personnes jusqu'à 75 ans. Si l'efficacité générale a été évaluée entre 60 % et 70 %, "il n'y a pas encore assez de résultats chez les participants de plus de 55 ans pour avoir un chiffre sur la performance du vaccin dans ce groupe d'âge", concédait l'EMA dans son avis.

Avec un taux d'efficacité affiché moindre que ses concurrents Moderna et Pfizer (autour de 90 %), le vaccin britannique pourrait cependant reprendre du galon prochainement. Après une étude écossaise encourageante, la Haute Autorité de santé doit, selon le Journal Du Dimanche, se prononcer dans un délai de deux semaines sur l'utilisation du vaccin auprès des plus de 65 ans. Elle avait été saisie par le ministère de la Santé. "Je ne vais pas le donner tout de suite aux personnes âgées de 65 ans et plus, j'attends d'abord que l'article soit 'reviewé' [Ndlr : revu par d'autres scientifiques], et que les autorités sanitaires disent que, sur la base de cette étude, nous pouvons y aller", a indiqué Olivier Véran au cours d'une prise de parole au Conseil économique, social et environnemental cette semaine. Le comité vaccinal allemand a en outre indiqué samedi qu'il pourrait prochainement recommander le vaccin aux plus de 65 ans.