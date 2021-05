Détresse psychologique des étudiants : 3000 consultations par semaine grâce au "chèque psy"

"J'ai des retours de psychologues qui confirment qu’il y a de la demande, même si les étudiants ne font pas non plus la queue devant les cabinets", rapporte Gladys Mondière, coprésidente de la Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP), qui a participé à l'élaboration de la plateforme avec le ministère. Ce dernier, que nous avons contacté, nous informe que près de 3000 consultations ont lieu chaque semaine grâce à la plateforme Santé Psy Étudiant.

Selon les chiffres communiqués par Gladys Mondière, plus de 1200 patients ont déjà consulté une fois, et un peu plus de 600 ont consulté trois fois un psychologue dans le cadre du dispositif. Environ 200 ont par ailleurs renouvelé leur forfait de trois séances et en ont effectué une quatrième, tandis que moins d'une centaine ont épuisé les six consultations prises en charge par leur établissement. "Un faible nombre d'étudiants aurait besoin d'un peu plus de six séances et le ministère ainsi que les services de santé universitaires réfléchissent à élargir le dispositif pour ceux qui en auraient besoin", indique la coprésidente de la FFPP.