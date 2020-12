Allergènes, perturbateurs endocriniens... Deux tiers des cosmétiques contiennent des substances à éviter SIPA

TOXIQUE - Malgré les efforts de certains fabricants, les produits cosmétiques sont encore nombreux à comporter des substances "indésirables". Dans son dernier numéro, 60 millions de consommateurs nous aide à y voir plus clair.

Sur la composition des produits cosmétiques, les consommateurs sont de plus en plus intransigeants. Au détour du rayon gels douche d'un supermarché, il n'est pas rare de voir l'un d'entre eux décrypter minutieusement une étiquette, ou scanner le code barre d'un produit à l'aide d'une application dédiée à l'analyse de la formule. Face à cette tendance, certains fabricants tentent d'améliorer leurs produits en ôtant le maximum de substances "indésirables". Mais selon 60 millions de consommateurs, qui, pour son dernier numéro, a analysé les ingrédients de 160 produits, des efforts restent encore à faire. Selon le magazine, deux tiers d'entre eux comportent encore des substances à éviter.

En tout, les produits de quatorze familles de cosmétiques ont été passés au crible : 12 crèmes et gels douche, 12 savons, 12 shampooings, 12 crèmes hydratantes visage, 12 hydratants corps, 12 crèmes pour les mains, 12 sticks pour les lèvres, 12 dentifrices, 12 déodorants, 12 fonds de teint, 12 vernis à ongles, 12 shampooings solides, 6 déodorants solides et 6 dentifrices solides. "Sur l’ensemble des cosmétiques passés en revue, un sur trois (50) est 'à privilégier', c’est trop peu !", s'indigne la revue éditée par l'Institut national de la consommation. Plus d'une trentaine de cosmétiques se trouvent dans la catégorie rouge, "à proscrire". Les produits bio ou onéreux ne sont pas épargnés par 60 millions de consommateurs.

Un tiers des shampoings contiennent des substances irritantes

Les gels et crèmes de douche sont majoritairement classés orange et rouge "car ils contiennent beaucoup trop d'allergènes et de tensioactifs irritants et polluants", explique 60 millions de consommateurs, qui alerte notamment sur la présence de sodium lauryl sulfate (SLS) et d’ammonium lauryl sulfate (ALS), des irritants oculaire, cutané et même potentiellement respiratoire présents dans trois gels douches et quatre shampooings de l'échantillon testé. Le sodium coco sulfate et la cocamidopropyle betaine, des tensioactifs présents dans les produits bio, seraient quant à eux très allergisants. Les shampoings ou déodorants solides, présentés comme plus sains, contiennent eux aussi "des substances allergisantes, des perturbateurs endocriniens suspectés", a relevé la coordinatrice du numéro, Sophie Coisne, lors d'une conférence de presse.

Encore trop de nanoparticules dans les dentifrices

Dentifrices et baumes à lèvres sont logés à la même enseigne. Du côté des dentifrices, le magazine dénonce la quasi omniprésence de nanoparticules de silice ou de dioxyde de titane qui, une fois ingérées, "peuvent traverser les barrières biologiques et rejoindre différents organes". La moitié des dentifrices analysés contiennent d'autre part du sodium lauryl sulfate, utilisé comme agent moussant et détergent. "Il a néanmoins un pouvoir irritant pouvant être à l’origine de plusieurs effets indésirables : il peut réduire la résistance de la muqueuse, favoriser la survenue d’aphtes et maintenir une hypersensibilité des gencives", souligne 60 millions de consommateurs. Les sticks à lèvres, eux, contiennent pour beaucoup des substances issues de la pétrochimie.

Près de deux tiers des fonds de teint à proscrire

"Mais ce sont les fonds de teint qui remportent la palme des produits problématiques : 7 sur 12 sont rouges!", souligne la revue. En cause, notamment, la présence de substances suspectées de perturber le système hormonal (BHT, filtre UV ethylhexyl méthoxycinnamate, etc.). Celles-ci sont aussi bien présentes dans les petits prix (Arcancil, Bourjois) et les marques de luxe (Guerlain, Estée Lauder). Du dioxyde de titane, un filtre UV et un pigment classé cancérogène par inhalation chez l’animal, peuvent aussi être présents dans les formules. Pour éviter son inhalation, le magazine préconise de privilégier les fonds de teint liquides.

Pour limiter les risques, nul besoin de payer cher, note la revue. Parmi les produits classés verts, plusieurs affichent un petit prix et/ou portent une marque de distributeur (Leclerc, Intermarché). "Monoprix s’en tire particulièrement bien, avec ses gammes Make-up bio, Monoprix Bio", rapportent les auteurs, qui consacrent une large partie de leur dossier aux alternatives à ces produits, comme la fabrication "maison" de produits cosmétiques, voire la tendance du "no poo", qui consiste à ne plus se shampooiner.

Dans un communiqué, la Fédération des entreprises de la beauté (Febea) a regretté la méthodologie employée par la revue. "Une fois de plus, l'objectif ici n’est pas tant d'informer que d’inquiéter le consommateur avec des notations peu lisibles et très anxiogènes. Par ailleurs, à aucun moment l’efficacité d’un produit n’est prise en compte. Cela ne me paraît pas être la bonne méthode", a réagi Patrick O’Quin, président de la fédération.

C.A.