EN DIRECT - Nouveau variant du Covid-19 : un premier cas du "Nu" repéré en Belgique, l'Europe se coupe de l'Afrique australe

FACE AU NOUVEAU VARIANT, LA FRANCE PLANCHE SUR DE NOUVELLES MESURES





La France décidera "dans les tout prochains jours si ce n'est les prochaines heures" s'il est "nécessaire" de suspendre les vols en provenance d'Afrique du Sud, après la découverte d'un nouveau variant du Covid-19, a indiqué vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.





"Il y a des réunions en cours, un travail en cours, et dans les tout prochains jours si ce n'est les prochaines heures, on y verra un peu plus clair et on prendra des décisions évidemment si c'est nécessaire", a-t-il indiqué sur BFMTV/RMC, alors que l'interdiction de ces vols, proposée par la Commission européenne, est déjà appliquée par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie.