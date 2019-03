Doctolib : cette application qui a révolutionné la consultation médicale

Cinq minutes et trois clics, désormais, c'est le temps qu'il faut pour trouver un professionnel de santé et prendre un rendez-vous. Une révolution numérique plébiscitée par de plus en plus d'utilisateurs. Chaque mois, plus de 30 millions de Français mais aussi d'Allemands passent par la plateforme Doctolib. L'application s'est imposée comme le leader européen de la prise de rendez-vous médical.



