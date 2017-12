Don du sang : le Conseil d'Etat maintient l'année d’abstinence pour les hommes homosexuels

Remplir un questionnaire sur ses habitudes de vie. Prendre place dans un fauteuil. Et attendre qu'une personne en blouse blanche vienne vous piquer pour prélever un peu plus de 400 ml de sang... Pour certains Français, ce geste est devenu rituel. Pour d'autres, il est toujours impossible.





Ce jeudi, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'associations qui souhaitaient que les homosexuels puissent donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétérosexuels ou les lesbiennes. "Les autorités sanitaires doivent privilégier les mesures les mieux à même de protéger la sécurité des receveurs lorsque les données scientifiques et épidémiologiques disponibles ne permettent pas d'écarter l'existence d'un risque", a expliqué le Conseil d'Etat en rendant sa décision. Les associations Mousse, Stop Homophobie, Comité Idaho France et Élus locaux contre le Sida, et un particulier l'avaient saisi pour demander la fin de cette mesure d'exception.