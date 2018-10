Don du sang : les donneurs homosexuels laissés de côté par l'Assemblée

Statu quo. Malgré de nombreuses discussions et divisions au sein même de la majorité, l’Assemblée nationale a maintenu la différence touchant les homosexuels lors de dons du sang, à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi Les Républicains. La mesure avait pour but d’aligner, pour le don, la durée d'abstinence des homosexuels sur celle s'appliquant aux hétérosexuels (quatre mois d'absence de relations avec plusieurs partenaires). Ajoutée au texte en commission via un amendement des socialistes, Hervé Saulignac en tête, elle a été rejetée jeudi soir par 29 voix contre 23.