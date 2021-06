Drogues : le ministère de la Santé souhaite pérenniser les salles de shoot

Initiées pour la première fois à Paris en 2016, et à Strasbourg en 2019, les salles de consommation à moindre risque, appelées de manière péjorative "salle de shoot", permettent à des centaines d'usagers de drogues de s'injecter de l'héroïne et d'autres opiacés avec du matériel stérile, et dans une moindre mesure depuis fin 2019 de fumer du crack dans un environnement sécurisé.

"Le dispositif porte ses fruits", a ajouté le ministère pour justifier sa décision. Selon, Marie Jauffret-Roustide, sociologue à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui a coordonné une étude publiée en mai 2021 sur le sujet, "les salles de Paris et Strasbourg montrent les mêmes résultats qu’ailleurs dans le monde : elles diminuent les pratiques d’injection à risque, le nombre d’injections dans l’espace public, le risque d’overdoses, le risque d’aller aux urgences et la probabilité de commettre des délits.”

Selon le rapport de l'INSERM, la probabilité d'avoir une pratique d'injection risquée, susceptible de transmettre le VIH ou l'hépatite C, est 10% inférieure pour les usagers des salles, par rapport aux toxicomanes qui n'y ont pas accès. Celle de faire une overdose est également réduite (-2%), et le risque de s'injecter le produit en extérieur (-15%) et de finir aux urgences (-24%) baissent aussi de manière significative. Ceux qui ont accès à une salle commettent enfin moins de délits. Enfin, l’évaluation, qui inclut les avis de la police et des riverains, conclut également à “une absence de détérioration de la tranquillité publique” depuis l’implantation des structures.