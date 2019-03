Une nouvelle étude alerte sur les risques de troubles mentaux en cas de consommation de variétés fortes de cannabis

"Si ces cannabis très puissants n'étaient plus disponibles, 12% des cas d'un premier épisode de psychose pourraient être prévenus en Europe", estiment la docteure Marta Di Forti et ses collègues du King's College de Londres dans l'article paru mercredi dans le revue médicale The Lancet. Ces derniers affirment que ces cas d'un premier épisode de psychose évités atteindrait "30% à Londres et 50% à Amsterdam".





Toujours selon cette étude, les personnes qui consomment quotidiennement du cannabis sont trois fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic d'un premier épisode de psychose que celles n'en ayant jamais pris. Un risque qui est multiplié par cinq risque en cas d'utilisation quotidienne de cannabis à forte concentration. En l'absence de cannabis à forte concentration, l'incidence de la psychose à Amsterdam tomberait de 37,9 à 18,8 pour 100.000 habitants par an et de 45,7 à 31,9 à Londres.