Du "tri" aux urgences pédiatriques, comme l'affirme un collectif ? La ministre Brigitte Bourguignon dément

La situation rappelle celle connue pendant les heures les plus graves de la pandémie de Covid. Dans un communiqué publié jeudi, le Collectif Inter-Hôpitaux (CIH) alerte sur la situation critique dans les services de pédiatrie. "Des enfants en situation d'urgence ne peuvent plus être pris en charge par les services compétents", dénonce-t-il, parlant de "tri" et de "perte de chance", dans les services de pédiatrie.

Lors d'une intervention au Sénat jeudi, la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, s'est montrée claire : "Il n'y a pas de tri, notamment dans les urgences. Et ça, on ne peut pas l'entendre." Selon elle, il s'agit simplement de "tensions" qui s'expliquent par "le Covid des enfants, la bronchiolite, la santé mentale des enfants et des lits fermés par manques de ressources humaines".