Leclerc rappelle des reblochons après que sept enfants ont été infectés par la bactérie E.coli

Dans un communiqué commun, les deux ministères indiquent avoir identifié "sept cas d'infections à Escherichia coli, dont six syndromes hémolytiques et urémiques survenus chez des enfants âgés de un an et demi à 3 ans". "Les investigations menées par les autorités sanitaires ont confirmé un lien épidémiologique entre ces cas et la consommation de reblochons entiers au lait cru de marque 'Nos régions ont du talent' commercialisés dans les enseignes Leclerc de plusieurs régions", poursuit le communiqué. Les enquêtes se poursuivent sur la recherche de l’origine de la contamination.