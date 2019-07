L'OMS déclare Ebola une "urgence sanitaire mondiale" : cinq choses à savoir sur le virus

Après une période d’incubation comprise entre deux et vingt-et-un jours, une personne contaminée par le virus présente certains signes, même si ce n’est pas toujours le cas. Parmi eux, de la fièvre, une grande fatigue, des maux de têtes ou des douleurs musculaires et articulaires, qui s’accompagnent de vomissements, de diarrhées et d'une éruption cutanée. Dans les cas les plus graves, une insuffisance rénale et hépatique peut apparaître et, dans certains cas, des hémorragies.