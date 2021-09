Échec de l'essai d'un vaccin contre le VIH en Afrique sub-saharienne

La déception est de taille. L'essai clinique d'un vaccin contre le VIH - le virus qui cause le sida - lancé par Johnson & Johnson dans cinq pays d'Afrique sub-saharienne (la région du monde la plus touchée) a été stoppé. La raison est simple : les résultats n'étaient pas satisfaisants. Cette tentative constituait un espoir de lutter contre cette maladie qui affecte 38 millions de personnes dans le monde, et contre laquelle la recherche d'une antidote se révèle infructueuse depuis des décennies. L'essai, nommé Imbokodo et démarré en 2017, incluait 2 600 jeunes femmes entre 18 et 35 ans au Malawi, Mozambique, Zambie, Afrique du Sud et Zimbabwe. Les femmes et jeunes filles représentaient 63% des nouvelles infections en 2020 dans cette région.