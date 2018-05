Ecole primaire : trop de viande à la cantine ?

Selon une étude réalisée auprès de 12 000 personnes sur 3 200 communes par Greenpeace, 70% des enfants en primaire mangent de la viande et du poisson tous les jours à la cantine scolaire. Par ailleurs, l'Agence de l'alimentation affirme que les enfants ingèrent 2 à 4 fois plus de protéines animales que nécessaire. Outre les impacts négatifs sur le climat et la biodiversité, leur santé est également en jeu, d'autant plus que la qualité de la viande laisse parfois à désirer. Que faire pour mieux les nourrir ?



Ce mercredi 23 mai 2018, Sandra Freeman, dans sa chronique "Parlons... enfants", nous parle de la consommation de viande à la cantine scolaire. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.