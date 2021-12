Écoles : avant le Covid-19, y avait-il "chaque année 250 décès liés à la grippe" ?

Devant le Sénat, cette dernière avait rappelé que 15 enfants de 10 à 19 ans étaient morts depuis le début de l'épidémie et trois enfants de 5 à 11 ans. Ce à quoi la Société française de pédiatrie a voulu opposer d'autres données. Selon elle, il y aurait chaque année "250 décès chez les 0-19 ans" dus à la grippe saisonnière. Et pourtant "aucune fermeture de classe ou de collectivité n’a jamais été envisagée". Qu'en est-il réellement ?

Ce bilan mortifère apparaît comme alarmant. Mais il est loin de la réalité, à en croire les différentes données disponibles. Dans son dernier bilan sur les hospitalisations avec diagnostic de grippe en France, publié en mars 2019, Santé publique France donne en effet des chiffres très éloignés de ceux de la société savante. Pour la tranche utilisée par l'agence nationale de santé publique, soit celle des 0 à 20 ans, il y a ainsi eu 27 décès parmi les cas de grippe hospitalisés en France pour la saison 2012/2013. C'est dix fois moins que le chiffre de la SFP.

Dans les détails, 16 décès ont été enregistrés la saison d'après, suivis de 30 décès, puis d'un record de 36 victimes en 2015/2016, saison la plus importante en termes d'hospitalisations, et enfin 13 décès pour la saison d'après. En tout, cela fait 122 victimes enregistrées entre 2012 et 2017, soit une moyenne de 24 décès par an.