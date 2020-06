Écrans et manque de sport : les enfants encore plus sédentaires depuis le confinement

Films, séries, jeux vidéos, réseaux sociaux et Facetime avec les copains occupent leurs journées. Les enfants étaient déjà trop sédentaires en France, mais ce malheureux constat s'est aggravé avec le confinement lié à l'épidémie de Covid-19... Et risque malheureusement de persister bien après, s'alarme un médecin expert du sport, sur la base d'une nouvelle étude réalisée par Harris Interactive pour l'association Assurance Prévention et l'Irmes (Institut de recherche Biomédicale et d'épidémiologie du Sport).

Les résultats montrent en effet que les activités sédentaires sont non seulement prédominantes chez les jeunes de 6 à 18 ans, mais ont fortement progressé durant le confinement. Elles ont représenté 33,3 heures en moyenne par semaine, contre 22,6 heures dans le "monde d'avant", soit une hausse de près de 50%.