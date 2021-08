Covid-19 : "pas de lien établi à ce jour" entre vaccination et troubles des règles

Ces dernières semaines, des témoignages de femmes sur l'apparition de troubles menstruels à la suite d'une vaccination contre le Covid-19 se sont multipliés sur les réseaux sociaux. L'Agence du médicament (ANSM) avait recensé plus de 300 cas et avait donc classé "signal potentiel" les troubles menstruels (règles plus abondantes, décalées par rapport au cycle habituel, saignements post-ménopause...) après la vaccination par Pfizer ou Moderna.

Finalement, l'analyse de ces cas de troubles menstruels n'ont pas suffi à l'ANSM pour établir un lien de cause à effet entre la vaccination et les troubles menstruels. Selon l'Agence, les causes de ces troubles peuvent être multiples, et ne seraient donc pas forcément liées au vaccin. "Si ces troubles menstruels persistent, nous invitons les personnes vaccinées à consulter leur médecin", a-t-elle conseillé.

De son côté, le Comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l'Agence européenne des médicaments, qui avait été saisi par l'ANSM, a également indiqué vendredi qu'"aucun lien de cause à effet n'avait été établi à ce stade entre les vaccins contre le Covid-19 et les troubles menstruels".

Ces troubles "sont très fréquents et peuvent survenir sans lien avec un problème médical", souligne le PRAC, citant "le stress et la fatigue" parmi les causes possibles.