Le vaccin AstraZeneca dans la tourmente : en France, un seul cas de thrombose identifié

En tout, depuis le début de la vaccination en France, ce sont 3013 cas d’effets indésirables qui ont été répertoriés. Selon le rapport, ces effets indésirables correspondent essentiellement à des "syndromes pseudo-grippaux qui surviennent en majorité dans les 24 heures".

À titre de comparaison, pour les trois vaccins confondus, 11.802 cas d'effets indésirables ont été recensés en France dont 302 pour le Moderna et 8487 pour le Pfizer. En cas de fièvre et/ou de douleurs, l'ANSM recommande de privilégier l'utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps possible.