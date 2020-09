Effets secondaires, température de conservation... La course au vaccin contre le Covid-19 tourne au casse-tête

À quelle échéance un vaccin contre le Covid-19 sera-t-il disponible dans la population générale ? Si les chefs d’État de chaque pays promettent son arrivée au plus vite, les obstacles à son développement sont pourtant nombreux. Principale raison : l'apparition d'effets secondaires. Plusieurs vaccins, actuellement dans la dernière phase des essais cliniques, entraînent en effet des effets indésirables chez une partie des patients.

Pour l'un d'eux, "une étude publiée dans The Lancet a montré qu’entre 30 et 40% des personnes ressentent des maux de tête, et 40 à 50% ont de la température et quelques douleurs musculaires", nous indiquait il y a quelques jours Bruno Pitard, directeur de recherche au CNRS au Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers. Celui du laboratoire Moderna provoquait quant à lui "de la fièvre" chez "50% des individus". Et "une personne avait même une température de 39,6°C à la suite d’une deuxième injection de la dose la plus élevée".