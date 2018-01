Ehpad : les personnels soignants dénoncent des conditions de travail et de vie éprouvantes

Pour la première fois depuis plusieurs années, des centaines d'infirmières, d'auxiliaires de vie, mais aussi de médecins ont manifesté ce mardi dans plusieurs villes, notamment à Nantes et à Paris. Ils réclament plus de moyens humains et financiers pour mieux prendre en charge les sept cent mille personnes âgées dépendantes, qui vivent dans des Ehpad. La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn avait déjà promis de débloquer cinq millions d'euros pour améliorer la situation, mais les personnels soignants estiment qu'il en faudra beaucoup plus.



