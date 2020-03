"Elle s'est mise à pleurer" : des familles inquiètes après l'interdiction de visite dans les maisons de retraite en raison du coronavirus

La pandémie de coronavirus impose des mesures de d'urgence. Ecoles fermées, report de la trêve hivernale mais aussi... interdiction de visites au sein des Ehpad. Mercredi 11 mars, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les visites dans les maisons de retraite et à limiter les interventions des professionnels de santé et de l'animation extérieurs. En tout, ce sont environ 600.000 pensionnaires qui sont accueillis et vivent dans ces établissements.

Un coup dur pour Viviane François. Chaque semaine, cette femme se rend dans cet Ehpad de Dijon, en Bourgogne, pour rendre visite à sa mère qui s'y trouve. Mais impossible d'aller au-delà du hall de l'accueil de l'établissement. Un coup dur pour elle, mais surtout pour sa mère. "Quand on lui a annoncé que les visites seront interdites, elle s'est mise à pleurer, a-t-elle confié, soucieuse, aux caméras du JT de 13H de TF1. Etant donné qu'on ne peut plus la contacter par téléphone car elle n'a plus la parole. Donc ça risque d'être un peu dur." Pour pallier le sentiment d'isolement, les soignants ont mis en place des appels vidéo avec les proches des pensionnaires.