En cas d'absence de l'instituteur, l’école renvoie-t-elle les enfants à la maison avec le nouveau protocole ? Le 20H vous répond

En cas d’absence de l’instituteur, l’école peut-elle renvoyer les enfants à la maison ?

En temps normal, non. C'est inscrit dans la loi du 20 août 2008 qui encadre l'accueil des élèves de maternelle et d'élémentaire pendant le temps scolaire : "Tout enfant bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève". Donc concrètement, en cas d'absence d'un enseignant, c'est à l'école de s'organiser et non à vous, parent, de récupérer votre enfant en catastrophe.

Seulement, voilà, le Covid-19 revient en force et dès ce jeudi, toutes les écoles maternelles et élémentaires passent en niveau 3. Traduction : le protocole se durcit et le brassage des élèves est à nouveau interdit, comme précisé dans la FAQ du ministère de l'Education Nationale. À partir de demain, votre enfant ne pourra donc pas être réparti dans une autre classe si son enseignant est absent. Il devra donc rentrer à la maison.