Coronavirus : Didier Raoult entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale

Après une première semaine consacrée à la gestion des stocks de masques, l’hydroxychloroquine va devenir le centre des discussions de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale lors des jours à venir. Le médicament, largement encensé par Jair Bolsonaro, Donald Trump et un certain nombre de responsables politiques français, est interdit de prescription dans le cadre du traitement du Covid-19 en France depuis le 28 mai dernier. Le médicament a fait l'objet de multiples controverses au sein de la communauté scientifique, d'aucuns reprochant à ses partisans de négliger le processus scientifique nécessaire à la validation d'un traitement.

Son plus fervent partisan en France, l'épidémiologiste Didier Raoult, va à son tour être interrogé par les parlementaires parmi lesquels il compte plusieurs soutiens. L'audition devrait débuter vers 17h. Le Marseillais se montre en tout cas particulièrement confiant. Mardi 23 juin, il avait ainsi confié à La Provence que "si on n’avait pas eu peur, on aurait eu deux fois moins de morts ; si on m’avait écouté, on aurait eu deux fois moins de morts".