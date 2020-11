Course au vaccin : la France a-t-elle été distancée parce qu'elle a respecté les règles ?

Dans la course planétaire aux vaccins contre le coronavirus, la France serait-elle un peu trop bonne élève ? Après les annonces retentissantes des laboratoires américains sur l'efficacité de candidats vaccins contre le Covid-19, d'aucuns se demandent où en sont les fabricants français et notamment l'Institut Pasteur. La recherche avance, mais pas aussi rapidement qu'outre-Atlantique, outre-Mache et outre-Rhin, et "il y a des raisons à cela", expliquait ce dimanche Vincent Enouf, virologue à l'Institut Pasteur sur LCI. "Moderna et Pfizer, ils ont directement passé les étapes essais sur animaux", affirme-t-il. Et en France ?

"L'Institut Pasteur a suivi un modèle normal, c'est à dire de vérification d'innocuité du virus à différents stades notamment sur les animaux et actuellement, on est en train de faire les phases 1 en fin de compte tout cela demande du temps parce que tout est fait dans le respect de la réglementation française", a-t-il ainsi détaillé. "Je n'étais pas dans les discussion initiales mais il a été décidé de suivre le protocole normal de manière à avoir un vaccin qui soit de bonne facture et surtout efficace".

Si le vaccin français arrive en retard, est-ce à cause du respect de la réglementation ?