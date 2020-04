EN DIRECT - 21.340 décès en France, la baisse des hospitalisations se poursuit

"ARMÉE" D'ENQUÊTEURS À NEW YORK





Michael Bloomberg va aider New York à mettre sur pied "une armée" d'enquêteurs afin de traquer les "cas contacts". L'ex-candidat et multimilliardaire va verser plus de 10 millions de dollars et "aider à coordonner" ce programme de traçage, qui se fera en coordination avec les deux Etats voisins du New Jersey et du Connecticut.





"Nous avons parlé de dépistage, traçage et isolement. Cela va être clé pour avancer", a lancé le gouverneur, précisant que l'Etat comptait actuellement environ 500 enquêteurs de santé publique, mais qu'il devrait en mobiliser des milliers.