EN DIRECT - 3e dose : environ 5 millions de personnes ciblées en priorité à partir de mi-septembre

ELON MUSK SE POSITIONNE





Après sa sortie remarquée dans l'espace, le milliardaire américain en a fait une autre lundi, beaucoup commentée depuis. Pendant sa participation à un podcast du New York Times, Elon Musk a expliqué qu'il ne se ferait pas vacciner contre le Covid, n'étant pas à risque ses enfants et lui. À la journaliste, qui évoquait les décès dus au Covid, ce dernier a répondu simplement : "Tout le monde meurt". Et écarté l'utilité des restrictions mises en place telles que les quarantaines en déclarant que sa société avait marché tous les jours pendant la pandémie.





Ce n'est pas la première fois que le fondateur de SpaceX affiche une certaine méfiance à l'égard des vaccins et de la maladie. Il a d'ailleurs profité de cette interview pour répondre à Bill Gates et le qualifier de "crétin". Ce dernier avait considéré que les propos d'Elon Musk, tenus par le passé et souvent teintés de scepticisme face au Covid, étaient tout bonnement "stupides".