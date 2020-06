EN DIRECT - Audition du Pr Raoult : "50% des médecins dans le monde utilisent la chloroquine pour traiter le coronavirus"

RAOULT FACE AUX DÉPUTÉS





"On est proche de la fin (de la crise)", débute le professeur Raoult. "La santé publique c'est 70 à 80% de politique et 30 % à 20% de médecine pure. (...) Je me méfie beaucoup de la manière dont on enrobe et on manipule les chiffres", poursuit-t-il. "On comprend mal l'épidémiologie depuis très longtemps, ceux qui disent le contraire sont inconscients. Ceux qui font des modèles prédictifs sur des maladies qu'on ne connaît pas encore sont des fous."