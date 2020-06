EN DIRECT - Avant le retour à l'école lundi, Sibeth Ndiaye appelle les parents "à avoir confiance dans l'institution de l'Éducation nationale"

L'ESPAGNE ROUVERTE





Le trafic a repris dimanche entre la France et l'Espagne qui a rouvert sa frontière en mettant fin à l'état d'alerte et à un confinement de près de 100 jours pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Et les Espagnols eux-mêmes ont pu quitter leur région pour retrouver des proches ou des amis qu'ils n'avaient plus vus depuis le 14 mars.





Le gouvernement avait alors décrété l'état d'alerte pour coordonner la lutte contre le virus qui a fait à ce jour 28.322 morts dans un des pays les plus frappés par la pandémie.





Au poste frontière du Perthus, entre la région française d'Occitanie et la Catalogne espagnole, passait une voiture toutes les 2 ou 3 minutes à 09H20 (07H30 GMT) du matin, a constaté l'AFP-TV sur place. Les passages vers la France étaient plus fréquents que vers l'Espagne.





Les ressortissants de l'Union européenne et des autres pays membres de l'espace Schengen peuvent désormais entrer librement en Espagne et ne sont plus tenus d'observer un quarantaine de 14 jours.