EN DIRECT - Cas de Covid-19 à Marseille : "Essentiellement des gens qui reviennent de voyage", selon un membre de l'équipe du Pr Raoult

CLUSTER DANS UNE COLONIE DE VACANCES ESPAGNOLE





Au moins dix enfants âgés entre 7 et 13 ans et deux animateurs de 21 ans ont été contaminés au coronavirus dans une colonie de vacances linguistique dans la province de Soria, en Espagne. Au total, 59 tests ont été effectués sur les personnes présentes dont 42 enfants. Le camp de vacances a été annulé et les participants, qui venaient de différentes régions d'Espagne, ont été renvoyés chez eux. Les autorités sanitaires régionales ont été prévenues de la situation et il a été demandé aux enfants et aux adultes de respecter le protocole sanitaire en effectuant une période d'isolation pour limiter les risques.