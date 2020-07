EN DIRECT - Castex annonce le masque obligatoire dans les lieux publics clos "dès la semaine prochaine"

MAYENNE : LES AUTORITÉS S'EXPRIMENT





Le docteur Pierre Blaise, Directeur du projet régional de Santé, a ajouté : "Aujourd'hui on a démontré la capacité à intensifier les dépistages et on se rend compte que nous avons eu raison, le taux de positivité reste élevé". Les données épidémiologiques confirment que le virus circule plus activement en Mayenne sur le reste du territoire.